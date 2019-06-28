ترامب: لا يوجد اندفاع فى حل التوترات بين أمريكا وإيران

وكالات

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة بأنه "لا يوجد اندفاع" لحل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التى آثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.

وقال فى الرئيس الأمريكى فى مدينة أوساكا اليابانية حيث يجتمع زعماء العالم لحضور قمة العشرين، حسبما نقل موقع "سبوتنيك": "لدينا الكثير من الوقت. ليس هناك اندفاع. فليأخذوا وقتهم. لا يوجد أى ضغط على الإطلاق"، بحسب وكالة فرانس برس.

ودأت الأزمة بيتن الولايات المتحدة وإيران بعد أن انسحبت واشنطن فى مايو 2018 من الاتفاق الدولى حول البرنامج النووى الإيرانى الذى تم التوصل إليه عام 2015 لتزداد حدة التوتر بين البلدين، وأعادت واشنطن فرض عقوبات مشدّدة على إيران، خصوصا فى قطاع النفط.

وأعقب ذلك سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط فى الخليج، وقال البيت الأبيض إن إيران تقف وراءها إلا أن طهران نفت الأمر تماما.

وأعلنت إيران أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم وتتجاوز الحد المتفق عليه فى اتفاقية برنامجها النووي.

وبعد مرور بضعة أيام، أسقطت إيران طائرة أمريكية من دون طيار، معللة الأمر بأنها دخلت المجال الجوى الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة تقول إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

أعادت الولايات المتحدة العقوبات على إيران العام الماضي. وشملت قطاعات الطاقة والشحن والخدمات المالية، فأدت إلى نفور الاستثمار الأجنبي، وتقلص صادرات النفط.

وردت إيران على العقوبات الاقتصادية بخرق بعض التزامات الاتفاق النووي، واتهمت دول الاتحاد الأوروبى بعدم الوفاء بوعودها بحماية طهران من العقوبات الأمريكية.

وتزايدت المخاوف من حدوث مواجهة عسكرية بعد إسقاط الطائرة، والهجمات على ناقلتى نفط فى خليج عمان الأسبوع الماضي، وأربع ناقلات أخرى قبالة سواحل الإمارات فى 12 مايو، قرب مضيق هرمز.