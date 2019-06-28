تراجع مؤشر نيكى بختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الرئيسين الأمريكى والصينى

طوكيو – رويترز

أغلقت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، منخفضة فى الوقت الذى ينتاب فيه الحذر المستثمرين قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيسين الأمريكى والصينى على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان، مع انخفاض الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وهبط المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.3 % ليغلق عند 21275.92 نقطة، بعد أن ارتفع 1.2 % أمس الخميس بعد أن أثار تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست آمالا بأن واشنطن وبكين ربما تحرزان تقدما فى المحادثات.

وفى يونيو، ارتفع المؤشر نيكى 3.3 % ليحقق أول مكسب شهرى منذ أبريل على الرغم من أنه استقر تقريبا دون تغير يذكر فى الأسبوع.

وقالت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الأربعاء، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارى مع الرئيس الصينى شى جين بينغ أوائل الأسبوع القادم، لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم جمركية أمريكية على معظم بقية الواردات الصينية، إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

كما أثر استمرار ارتفاع الين مقابل الدولار، وضعف الأسهم الصينية على المعنويات.

وتراجعت أسهم شركات التصدير التى قادت المكاسب فى الجلسة السابقة. وانخفض سهم دايكن اندستريز 2.4 %، فيما تراجع سهم نيسان موتورز 0.8 % ونزل سهم نيكون 1%.

وشهدت بعض الأسهم الدفاعية طلبا من المستثمرين لتخالف الاتجاه العام الضعيف للسوق. وارتفع سهم طوكيو للغاز 0.9 %، بينما تقدم سهم أستيلاس فارما 0.7 %، وزاد سهم أوتسوكا القابضة 0.5 بالمئة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % إلى 1551.14 نقطة.