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تحرير 76 قضية تموينية وضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الجيزة

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:28 ص
تحرير 76 قضية تموينية وضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الجيزة دقيق مدعم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، لضبط السلع الغذائية المغشوشة المطروحة للبيع بالأسواق، ومراقبة المخابز لإحباط عمليات بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن تحرير 76 قضية تموينية، منها ضبط 2 طن و850 كيلو من الدقيق المدعم بحوزة صاحب مخبز، قبل طرحها للبيع، بأسعار السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير قضايا غش تجارى، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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