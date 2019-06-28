تحرير 754 مخالفة مرورية وتمشيط 3 مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة امنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

أسفرت الحملات عن تحرير 754 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 8 قرار إزالة فورية تعدى بالبناء علي الأراضى الزراعى 11 قرار تعد على منافع الرى، و24 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

كما شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوى بمدينة السادات، أسفرت عن فحص 3 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 3 أشخاص، وتبين وجود عاطلين هاربين من 4 احكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 22 شقة مفروشة و28 شخصا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.