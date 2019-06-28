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بوتين: روسيا والصين لا تبنيان سياسة ضد أحد لكنهما يطبقان خططاً لتطوير التعاون

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:17 ص
بوتين: روسيا والصين لا تبنيان سياسة ضد أحد لكنهما يطبقان خططاً لتطوير التعاون الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن روسيا والصين لا تبنيان سياسة ضد أى أحد كان، لكنهما يطبقان خططاً لتطوير التعاون.

وقال بوتين - فى مقابلة مع صحيفة بريطانية، نقلت عنها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لسنا بحاجة إلى الانضمام إلى أى شيء ولا نحتاج إلى بناء سياستنا ضد أى أحد كان. بشكل عام، نحن لا نبنى سياسة مع الصين ضد أى أحد كان. إننا وبثبات ننفذ خططنا لتنمية التعاون، ومنذ عام 2001 ونحن نفعل ذلك، نحن ببساطة ننفذ هذه الخطط باستمرار".

وأشار إلى أن روسيا والصين وقعتا - فى عام 2001 - على معاهدة صداقة، أى "قبل فترة طويلة، وبعبارة بسيطة، من النزاعات الحالية فى المجال الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين".

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد - مراراً - أن مستوى الثقة فى العلاقات الروسية الصينية وصل إلى مستوى غير مسبوق.

وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة فى كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما فى تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون، الدوليين، فى مختلف المجالات.

 


بوتين

روسيا

الصين

روسيا والصين

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