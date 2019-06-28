بوتين: روسيا تستضيف قمة بريكس عام 2020

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستستضيف قمة مجموعة بريكس في صيف عام 2020.

وأضاف بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على هامش قمة مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها اليوم: "في نوفمبر، يتعين علينا أن نعمل سويًا في البرازيل من خلال بريكس، والصيف القادم سنعقد اجتماعًا آخر لمجموعة الخمس دول (بريكس) في روسيا".

ودعا بوتين، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، نظيره رامافوزا إلى حضور القمة الروسية-الإفريقية المقرر عقدها في مدينة سوتشي الروسية 24 أكتوبر المقبل.