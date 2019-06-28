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بوتين: روسيا تستضيف قمة بريكس عام 2020

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:02 م
بوتين: روسيا تستضيف قمة بريكس عام 2020 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستستضيف قمة مجموعة بريكس في صيف عام 2020.

 

وأضاف بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على هامش قمة مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها اليوم: "في نوفمبر، يتعين علينا أن نعمل سويًا في البرازيل من خلال بريكس، والصيف القادم سنعقد اجتماعًا آخر لمجموعة الخمس دول (بريكس) في روسيا".

 

ودعا بوتين، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، نظيره رامافوزا إلى حضور القمة الروسية-الإفريقية المقرر عقدها في مدينة سوتشي الروسية 24 أكتوبر المقبل.

 

 


روسيا

قمة بريكس

بوتين

قمة العشرين

دول العشرين

G20

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