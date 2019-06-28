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بوتين خلال لقاء ترامب: لدينا ما نتحدث به وتم تحديد جميع المواضيع

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:29 ص
بوتين خلال لقاء ترامب: لدينا ما نتحدث به وتم تحديد جميع المواضيع ترامب وبوتين
وكالات

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب أنه يوجد ما يتحدثون به، حيث قال: "لدينا ما نتحدث به، تم تحديد جميع المواضيع".

ويعتبر الخبراء لقاء بوتين وترامب، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" مهما جدا بالنظر إلى أنه لم يكن منذ فترة طويلة اتصالات بين رئيسى روسيا والولايات المتحدة، وقد تراكم الكثير من القضايا الشائكة على وجه الخصوص بشأن الشرق الأوسط ونزع السلاح النووى وغيرها.

لم يكن هناك وضوح بشأن إمكانية عقد اجتماع منفصل فى إطار القمة حتى آخر أيام. علاوة على ذلك، فى القمة الأخيرة لمجموعة العشرين، تم إلغاء الاجتماع المخطط والمعلن عنه بين بوتين وترامب فى اللحظة الأخيرة من قبل الجانب الأمريكى.

 


بوتين

ترامب

قمة العشرين

بوتين وترامب

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