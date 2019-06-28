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بوتين: الاجتماع مع ماى ربما يسهم فى تجاوز خلاف سكريبال

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:03 ص
بوتين: الاجتماع مع ماى ربما يسهم فى تجاوز خلاف سكريبال بوتين وماى
موسكو (رويترز)

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه يعتقد أن اجتماعه برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، خلال قمة مجموعة العشرين، التى تنطلق اليوم، ربما يسهم فى إصلاح العلاقات الثنائية بعد واقعة تسميم جاسوس روسى سابق على الأراضى البريطانية.

 

وأوضح بوتين أن الحادث مسألة بين وكالات المخابرات ولا ينبغى أن يلحق الضرر بالعلاقات والمصالح الاقتصادية بين بريطانيا وروسيا.

 

وفى مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، قال بوتين إنه يعتقد أن ماى ربما تكون أكثر ميلا لاتخاذ قرارات تنطوى على بعد نظر بشأن إصلاح العلاقات فى ظل اقترابها من ترك منصبها.

 

وأضاف: "أعتقد أن روسيا والمملكة المتحدة تهتمان بإصلاح تام لعلاقاتنا، على الأقل أتمنى اتخاذ بعض الخطوات الأولية".

 

وتدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين العام الماضى إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة عندما ألقت لندن باللوم على موسكو فى تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب فى مدينة سالزبرى الانجليزية.

 

وتنفى موسكو تورطها فى الحادث الذى تسبب فى أكبر موجة طرد متبادل للدبلوماسيين بين البلدين منذ الحرب الباردة.

 

 


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