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بعد افتتاح أول مقبرة من العصور الوسطى.. تعرف على هرم اللاهون بالفيوم

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:51 م
بعد افتتاح أول مقبرة من العصور الوسطى.. تعرف على هرم اللاهون بالفيوم هرم سنوسرت الثانى الشهير بهرم اللاهون
الفيوم رباب الجالى

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افتتحت وزارة الآثار، اليوم الجمعة، أول مقبرة يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى بهرم سنوسرت الثانى الشهير بهرم اللاهون، وينشر "اليوم السابع" معلومات عن  تاريخ الهرم بعد افتتاح المقبرة.

هرم سنوسرت الثانى أو كما يطلق عليه اللاهون يقع بالقرب من قرية اللاهون التى تبعد 22 كيلو مترا جنوب شرق الفيوم وعرفت فى النصوص التاريخية باسم "را حنت" بمعنى "فم البحيرة"، ويرجع تاريخ المنطقة الى عصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليونانى الرومانى إلا أن فترة ازدهارها تاريخيا يرجع إلى عصر الدولة الوسطى حيث إنه بعد حكم الملك إمنمحات الثانى غير ملوك الأسرة الثانية أهراماتهم من دهشور الى الفيوم وربما وقع اختيارهم على منطقة اللاهون لأنها تقع عند مدخل الفيوم بين إقليم الفيوم ووادى النيل ويعد موقعها متميزا حيث يطل على الأراضى التزراعية التى تم استصلاحها فى هذا الوقت حيث كان ملوك هذه الأسرة يهتمون بالزراعة.

أما أعمال الحفائر الخاصة بالهرم فلم يتم عمل حفائر للهرم منذ دخول العالم الأثرى بيترى الى الهرم عام 1989 سوى بعض الأعمال الداخلية ولم يتم إستخراج الرديم خارج الهرم من عمق يزيد عن 16 مترا من مختلف الممرات والدهاليز وإستكملت البعثة المصرية أعمال الحفائر هذا العام.

وعن وصف الهرم فالهرم تم بناؤه مرتفعا عن الصخر الطبيعى بـ12 مترا ومعظم أجزائه مشيدة من الطوب اللبن ثم تم كساؤه بالحجر الجيرى من الخارج وقد بلغ إرتفاعه وقت بناءه 48 مترا وكان طول ضلع قاعدته 106 أمتار، ويحيط بالهرم جدارين أحدهما من الحجر والآخر من الطوب ويوجد من الناحية الجنوبية 4 مقابر أعدت لدفن أفراد الأسرة المالكة ومن أهم هذه المقابر الأميرة سات حاتور أيونيت التى اكتشفت فيها مجموعة من الحلى الرائعة المحفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة ومتحف المترو بوليتان بنيويورك وشرق الهرم يوجد بقايا معبد الوادى على بعد 1600 متر وهو مخرب تماما ومن شماله أطلال مدينة العمال القائمين على بناء الهرم ومن الناحية الشرقية حائك كبير من الطوب اللبن يرجع أنه خصص لدفن زوجة الملك أو ابنته وبالقرب منه 8 مقابر صخرية.


الفيوم

محافظة الفيوم

هرم اللاهون بالفيوم

آثار الفيوم

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