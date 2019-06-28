بالصور .. التشغيل التجريبى لـ"محطة رفع" بالدقهلية لحل مشاكل نقص المياه

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أنه تم التشغيل التجريبي لمحطة الرفع التى تم تركيبها على نهاية ترعة ميت رومى لتغذيتها من مصرف عموم البحيرة تمهيدا للاستلام الابتدائى للعملية ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء محطات خلط وسيط.

وأضاف السعدى فى تصريح لـ "اليوم السابع" أنه يتم العمل لتنفيذ (92) محطة خلط وسيط، لإضافة تصرفات تحل مشاكل نقص المياه لشبكة الرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، فضلاً عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الإحتياجات المائية.

الجدير بالذكر أنه تم إعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية والتى تضمن وصول المياه بالكمية المناسبة وفي التوقيت المناسب دون هدر أو عجز وساهم ذلك فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى بشكل غير مسبوق منذ ثلاثين عاماً وتطهير حوالى 33000 كيلومتر من الترع والمجارى المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات لتيسير وصول المياه الى النهايات وعدم حدوث أى مشاكل خلال فترة أقصى الاحتياجات.