بالانفوجراف.. تعرف على مؤشرات عمل مراكز علاج فيروس سى بأسيوط لعلاج المواطنين

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن مؤشرات عمل مراكز العلاج من بداية تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتى تعدت نسبة صرف العلاج بها من الحالات الإيجابية نسبة 95.7%.



انفجراف مؤشرات عمل مراكز علاج فيروس سي بمحافظة أسيوط منذ انطلاق المبادرة الرئاسية

وبلغ إجمالى من تم سحب العينات منهم بمراكز العلاج 38 ألف و919 حالة والتى انطلقت تحت شعار "100 مليون صحة" وسط إقبال كبير من المواطنين على مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على قرى ومراكز المحافظة بعدد 13 حى ومركز من خلال 956 فرقة طبية موزعة على مستوى المحافظة لجميع المواطنين بدءًا من 18 سنة من الجنسين من جميع المحافظات وذلك فى إطار تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة لمتابعة عمل مراكز العلاج بمختلف مراكز المحافظة والبالغ عددها 4 مراكز وهى "مركز كبد أسيوط" وبلغت نسبة صرف العلاج به 99.8 % و"مركز كبد مستشفى الراجحى بجامعة أسيوط" وبلغت نسبة صرف العلاج به 90 % و"مركز كبد القوصية" وبلغت نسبة صرف العلاج به 97.4 % و"مركز كبد صدفا" وبلغت نسبة صرف العلاج به 88.1 % " .

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط إنه يتم تحويل الحالات الايجابية إلى مراكز العلاج فى مركز الوليدية ومستشفى الراجحى بأسيوط ومستشفى صدفا والقوصية لإجراء تحاليل الـ "PCR" وما يلزم من التحاليل الأخرى للتأكد من الاصابة من عدمه وتحديد نوعية الأدوية المناسبة لكل حالة وفى حالة التأكد من الاصابة يتم صرف العلاج مجانًا أما بالنسبة للأمراض غير السارية فيتم تحويله للمستشفيات العامة لصرف العلاج على نفقة الدولة.