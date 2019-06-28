سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 01:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

منذ انطلاق المبادرة ..

بالانفوجراف.. تعرف على مؤشرات عمل مراكز علاج فيروس سى بأسيوط لعلاج المواطنين

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:42 م
بالانفوجراف.. تعرف على مؤشرات عمل مراكز علاج فيروس سى بأسيوط لعلاج المواطنين الإنفوجراف
أسيوط ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن مؤشرات عمل مراكز العلاج من بداية تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتى تعدت نسبة صرف العلاج بها من الحالات الإيجابية نسبة 95.7%.

انفجراف مؤشرات عمل مراكز علاج فيروس سي بمحافظة أسيوط منذ انطلاق المبادرة الرئاسية
انفجراف مؤشرات عمل مراكز علاج فيروس سي بمحافظة أسيوط منذ انطلاق المبادرة الرئاسية

 

وبلغ إجمالى من تم سحب العينات منهم بمراكز العلاج 38 ألف و919 حالة والتى انطلقت تحت شعار "100 مليون صحة" وسط إقبال كبير من المواطنين على مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على قرى ومراكز المحافظة بعدد 13 حى ومركز من خلال 956 فرقة طبية موزعة على مستوى المحافظة لجميع المواطنين بدءًا من 18 سنة من الجنسين من جميع المحافظات وذلك فى إطار تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

انفجراف مؤشرات عمل مراكز علاج فيروس سي بمحافظة أسيوط منذ انطلاق المبادرة الرئاسية

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة لمتابعة عمل مراكز العلاج بمختلف مراكز المحافظة والبالغ عددها 4 مراكز وهى "مركز كبد أسيوط" وبلغت نسبة صرف العلاج به 99.8 % و"مركز كبد مستشفى الراجحى بجامعة أسيوط" وبلغت نسبة صرف العلاج به 90 % و"مركز كبد القوصية" وبلغت نسبة صرف العلاج به 97.4 % و"مركز كبد صدفا" وبلغت نسبة صرف العلاج به 88.1 % " .

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط إنه يتم تحويل الحالات الايجابية إلى مراكز العلاج فى مركز الوليدية ومستشفى الراجحى بأسيوط ومستشفى صدفا والقوصية لإجراء تحاليل الـ  "PCR"  وما يلزم من التحاليل الأخرى للتأكد من الاصابة من عدمه وتحديد نوعية الأدوية المناسبة لكل حالة وفى حالة التأكد من الاصابة يتم صرف العلاج مجانًا أما بالنسبة للأمراض غير السارية فيتم تحويله للمستشفيات العامة لصرف العلاج على نفقة الدولة.

 

 

 

 

وزاره الصحه

مراكز العلاج

فيروس سى

فرق طبيه

اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

آنا باكشييفا تخطف لقب "حسناء روسيا" وتمثل بلادها بمسابقة ملكة جمال الأرض

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

السيسى يجدد لرئيس وزراء إيطاليا تأكيد سعى مصر للتوصل للحقيقة بقضية "ريچينى"

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

فيديو معلوماتى.. متهملش فيها وشجع أطفالك عليها.. 5 فوائد لغسل اليدين

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة