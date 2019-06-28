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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الزراعى

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:33 م
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الزراعى سيارات الإسعاف - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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أصيب أربع أشخاص اليوم الجمعة فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى أمام قرية بنى ماضى التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
 
ونقلت سيارتى إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف 4 مصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لإستكمال العلاج، وهم: محمد شعبان منصور 18 سنة مقيم ببا مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ورمضان شعبان إبراهيم 37 سنة مقيم  ببا مصاب بجروح وكدمات متفرقه، ومحمد جمال عبد الفتاح 22 سنة مقيم  ببا مصاب جروح وكدمات متفرقة، وإيمان عثمان عفانى 36 سنة مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر.
 

بنى سويف

حادث بنى سويف

انقلاب ميكروباص

حوادث الطرق

مستشفى بنى سويف التخصصى

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