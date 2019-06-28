بالأرقام.. إقالة ووقف ومعاقبة 2500 موظف غير ملتزم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل محافظة الشرقية جهودها لإعادة الانضباط فى الجهاز الإدارى والتصدى لكل أشكال الفساد والتقصير فى العمل، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد أصدر الجهاز التنفيذى بالمحافظة قرارات حازمة تجاه المقصرين خلال الـ6 أشهر الماضية، لعل من أبرز هذه القرارات إقالة رئيسى مدينتى أبو كبير وههيا، وعشرات من رؤساء الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بسبب التعديات على الأرضى الزراعية، و7 قيادات من مدراء المستشفيات والإدارات الصحية، ومجازاة مئات الأطباء والتمريض وكذلك مدراء مدارس وإدارات بالأوقاف.

"معيار ومقياس بقاء أى مسئول فى مكانه هو مدى تنفيذه للتعليمات والمتابعة المستمرة ولقاء المواطنين وحل مشكلاتهم على أرض الواقع وإزالة التعديات والإشغالات وفك الاخنتاقات المرورية" بهذه الكلمات بدأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تصريحاته لـ"اليوم السابع"، مشيرا إلى أنه تتم إحالة أى مسئول يثبت تورطه أو تقاعسه عن العمل للتحقيق ومجازاته، مضيفا أنه تم إجراء حركة تغيرات واسعة لرؤساء المدن لدفع عجلة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد أنه خلال 2019 أصدر المحافظ أكثر من 2500 قرار مجازاة للعاملين غير الملتزمين بالجهاز الحكومى، والإدارى بالمحافظة بالقطاعات الخدمية المختلفة "الصحة، التعليم، التضامن"، كما تم نقل بعض رؤساء الوحدات المحلية القروية للإهمال والتقصير فى العمل.

وأضاف أن أبرزها قرار إقالة رئيس مدينة ههيا، مؤكدا أنه لاحظ تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين وانخفاض مستوى النظافة بالمركز لعدم رفع الإشغالات مما تسبب فى حالة من الفوضى، وأيضا عدم تنفيذ قرار إزالة كان قد أمر بة لقاعة أفراح معترضة للطريق تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون، التى نبه على رئيس المدينة بشأنها منذ ثلاثة أشهر بضرورة تنفيذ قرار الإزالة والصادر لها منذ عام 2013 م لكن المسئولين بمركز ههيا تقاعسوا عن إداء عملهم مما تسبب فى قيام ضعاف النفوس بالتعدى على أملاك الدولة بالطرق غير القانونية .

وعن إقالة رئيس مدينة أبو كبير، أشار إلى أنه سبق أن أعطى تعليمات بضرورة تشغيل مصنع تدوير القمامة والذى من شأنه خدمة البيئة والقضاء على المقالب العشوائية والتخلص من تراكمات القمامة فى الشوارع لم يقم بذلك، فضلاً عن تقاعسه فى رصف الطرق الداخلية للمدينة وعدم متابعته إنهاء أعمال المرافق ورد الشيء لأصله وانتشار التعديات والإشغالات، وكذلك نقل " ا. ع . م " موظف بالإدارة الهندسية بمركز الزقازيق الى صان الحجر و إستبعادة من وظيفته بإدارات الهندسية ، على خليفة إحالته للتحقيق بسبب الإهمال فى عمله و انتشار التعديات و عدم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بقاعات الأفراح و الإشغالات الأخرى.

كما أصدرت قرارات إيقاف عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف بسبب الإهمال والتعاقس عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتلاعب فى التراخيص، لكلا من العاملين بالقسم الهندسى بالوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير ورئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بأم الزين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، ومشرف فنى بقسم رخص المحلات مشرف فنى بقسم التنظيم التابعين للإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة الحسنية، وقف كل من مشرف بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق ومدير الجمعية الزراعية بمدينة مشتول السوق التابعة للإدارة الزراعية بمشتول، مهندس بالجمعية الزراعية التابعة للإدارة الزراعية لانتشار التعديات.

وفى الصحة أكد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة أنه يقوم بالمرور المفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من تقديم الخدمات الطيبة للمواطنين والاستماع للشكواهم، ومجازاة المقصرين والمتغيبين عن النوبجتيات سواء من الأطباء أو التمريض، مشيرا إلى أنه أقال 7 مدراء إدارات صحية و مستشفيات عامة ومركزية بسبب التقصير فى العمل ، وضعف الإشراف و عدم أتباع تعليمات مكافحة العدوى ، ومنهم " مديرى الإدارة الصحية بأبو حماد و مشتول السوق، مدراء مستشفى الزقازيق العام، ابوحماد، منيا القمح كما تمت مجازاة كل مسئول وطبيب ثبت إهماله فى عمله.

وفى التعليم تم إيقاف كل من مدير مدرسة حوض نجيح الثانوية بسبب إقامة سردق عزاء فى فناء المدرسة ، مدير مدرسة، إحالة مدير الإدارة التعليمية بالقنايات للتحقيق و إيقاف مدير مدرسة الشهيد حمادة فهمى مباشر الثانوية العامة بسبب فيديو متداول على صفحات التواصل الإجتماعى والذى يظهر فيه قيام بعض طلاب المدرسة بالأغانى والرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات، ووقف معلم بمدرسة الطاهرة الإعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية لتعدية بالسلاح الأبيض على ولى أمر.

وفى مديرية الأوقاف قرر الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة، استبعاد كل من الشيخ مدير إدارة أوقاف ههيا من منصبه وعودته إلى عمله الأصلى والشيخ بنقله إلى إدارة أوقاف صان الحجر ورفع أمرهما إلى لجنة القيم والانضباط بالوزارة ، ذلك لاهمالهما فى العمل