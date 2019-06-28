سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 04:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

انشاء أكبر مركز فى الشرق الأوسط لجراحات الكلى بجامعة طنطا بسعة 280 سرير

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:48 م
انشاء أكبر مركز فى الشرق الأوسط لجراحات الكلى بجامعة طنطا بسعة 280 سرير الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا،عن البدء فى انشاء أكبر مركز فى الشرق الأوسط متخصص فى جراحات الكلى بجامعة طنطا، لخدمة محافظات الدلتا.
 
وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،إن المركز على مساحة 900 متر وسيضم طابقين لقسم أمراض الكلى والفشل الكلوى،وسيجهز بأحدث اجهزة الغسيل الكلوى ووحدات غسيل كلوى للاطفال، و طابقين للعمليات الجراحية بهما 8 غرف بنظام الكبسولات،وستجهز على أعلى مستوى عالمى لإجراء الجراحات التقليدية ومناظير الكلى ومناظير المسالك البولية.
 
وقال الدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية،إن المركزسيضم وحدة لأبحاث أمراض الكلى وجراحات المسالك البولية، وقاعة للمؤتمرات العلمية، وأن غرف العمليات ستكون مجهزة لاستخدام الربوت، وجارى العمل فى وضع اساسات المركز وسيتم الانتهاء من الأعمال خلال عام موضحا أن المركز سيخدم 4 محافظات هى الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة،وبه 280 سرير ويستهدف إجراء 600 عملية جراحية شهريا.
 
 
 

جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

مستشفى غسيل كلوى

جراحات الكلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة