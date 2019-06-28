انشاء أكبر مركز فى الشرق الأوسط لجراحات الكلى بجامعة طنطا بسعة 280 سرير

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا،عن البدء فى انشاء أكبر مركز فى الشرق الأوسط متخصص فى جراحات الكلى بجامعة طنطا، لخدمة محافظات الدلتا.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،إن المركز على مساحة 900 متر وسيضم طابقين لقسم أمراض الكلى والفشل الكلوى،وسيجهز بأحدث اجهزة الغسيل الكلوى ووحدات غسيل كلوى للاطفال، و طابقين للعمليات الجراحية بهما 8 غرف بنظام الكبسولات،وستجهز على أعلى مستوى عالمى لإجراء الجراحات التقليدية ومناظير الكلى ومناظير المسالك البولية.

وقال الدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية،إن المركزسيضم وحدة لأبحاث أمراض الكلى وجراحات المسالك البولية، وقاعة للمؤتمرات العلمية، وأن غرف العمليات ستكون مجهزة لاستخدام الربوت، وجارى العمل فى وضع اساسات المركز وسيتم الانتهاء من الأعمال خلال عام موضحا أن المركز سيخدم 4 محافظات هى الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة،وبه 280 سرير ويستهدف إجراء 600 عملية جراحية شهريا.