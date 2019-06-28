انتشال جثة فتاة من نهر النيل بعد 3 أيام من غرقها

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من انتشال جثة فتاة من نهر النيل بعد سقوطها فى قرية بنى شقير بأسيوط.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من انتشال جثة "وفاء.ع" التى سقطت فى نهر النيل قبل 3 أيام، والمحرر محضر بغرقها بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزى، وتحرر المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.