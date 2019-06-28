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انتداب المعمل الجنائى لفحص الآدلة الجنائية من موقع حريق معرض الهرم

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:37 ص
انتداب المعمل الجنائى لفحص الآدلة الجنائية من موقع حريق معرض الهرم جانب من الحريق
كتب أحمد الجعفرى

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انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، فريقا من المعمل الجنائى لجمع الأدلة الجنائية، من موقع الحريق الذى اشتعل داخل معرض ومدينة ملاهى وسنتر بمنطقة العريش التابعة لشارع الهرم، وفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لتسليمها للنيابة واستكمال التحقيق.

كان رجال الحماية المدنية بالجيزة، قد سيطروا على حريق اشتعل داخل معرض، ومدينة ملاهى وسنتر على مساحة 300 مترا فى شارع العريش المتفرع من شارع الهرم دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض وملاهى فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.


حريق معرض الهرم

حريق مدينة ملاهى

شارع العريش

الحماية المدنية

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