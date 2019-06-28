انتخاب تونس عضوا فى مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

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انتخبت الدول الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، تونس عضوا فى مجلس المنظمة، للفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2023، وذلك خلال أعمال المؤتمر 41 للمنظمة الأممية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن تونس ستمثل خلال هذه السنوات الثلاث، شمال إفريقيا فى الهيئة التنفيذية للمنظمة المكونة من 49 دولة، وستعمل تونس على الدفاع عن مصالح وتطلعات منطقة شمال إفريقيا والمجموعة الإفريقية فى هذا الهيكل الهام، الذى يحدد السياسات العامة ويصوغ ويصادق وينفذ الإطار الاستراتيجى للمنظمة، وبرنامج العمل وميزانية المنظمة.