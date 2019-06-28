انتحار شاب فى الشرقية لمروره بضائقة نفسية

الشرقية - فتحية الديب

تخلص شاب فى الثامنة عشر من عمره من حياته، اليوم، داخل منزله بقرية السعدية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بقيام "م.ع" 18 سنة مقيم قرية السعدية مركز بلبيس بالتخلص من حياته شنقا، لمرروه بضائقة نفسية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7143 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2019، وتم إخطار النيابة العامة.