اليوم..الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لمولد العذراء بديرى المحرق والجنادلة

يختتم دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، احتفالاته بعيد العذراء مريم حالة الحديد اليوم الجمعة، ويترأس الاحتفالات بدير المحرق الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بمشاركة رهبان الدير، ويفتح الدير أبوابه يوميًا لإستقبال الزوار الأقباط.
كما يحتفل دير العذراء الجنادلة بإيبارشية أبوتيج بأسيوط بعيد العذراء حالة الحديد بالتزامن مع احتفالات دير المحرق.
فيما تواصل الكنيسة القبطية صوم الرسل حتى الـ 12 من يوليو المقبل إذ تعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال أيام الخماسين المقدسة.
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