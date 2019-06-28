اليوم..الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لمولد العذراء بديرى المحرق والجنادلة

يختتم دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، احتفالاته بعيد العذراء مريم حالة الحديد اليوم الجمعة، ويترأس الاحتفالات بدير المحرق الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بمشاركة رهبان الدير، ويفتح الدير أبوابه يوميًا لإستقبال الزوار الأقباط.

كما يحتفل دير العذراء الجنادلة بإيبارشية أبوتيج بأسيوط بعيد العذراء حالة الحديد بالتزامن مع احتفالات دير المحرق.