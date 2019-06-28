اليمن تستنكر الاعتداء على سفارة البحرين ببغداد

إيمان حنا

استنكرت اليمن بشدة الاقتحام والتخريب الذى تعرضت له سفارة البحرين في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وقوف اليمن إلى جانب البحرين في مواجهة أى تهديدات قد تؤثر على أمن وسلامة بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية تحمل دولة الاعتماد مسؤوليتها والعمل على تأمين مقار البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين، وفقا للأعراف والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.