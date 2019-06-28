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اليمن تبحث سبل الاستفادة من تجارب المجر فى المجال الأمنى والعسكرى

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:52 م
اليمن تبحث سبل الاستفادة من تجارب المجر فى المجال الأمنى والعسكرى الجيش اليمنى
إيمان حنا

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بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الأمير، اليوم مع مدير العلاقات الدولية بوزارة الدفاع المجرية بيتر جيلا إمكانية الاستفادة من الخبرات المجرية في مجالات بناء المؤسسات الأمنية ونزع الألغام والتعامل مع المتفجرات والعبوات الناسفة لما تمتلك المجر من خبرة واسعة من خلال مشاركتها في عمليات مكافحة الإرهاب ضمن حلف الناتو في كل من أفغانستان والعراق، بحسب "سبأ".

وأكد الأمير رغبة اليمن في الاستفادة من تجارب المجر الواسعة في المجالات الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى جهود الحكومة الشرعية لترتيب الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة.

من جانبه، عبر المسؤول المجري عن تطلعه للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لليمن واستقبال وتدريب فريق من المتخصصين في مجال التعامل مع العبوات المتفجرة واشراك الكوادر اليمنية في الدورات التدريبة التخصصية الأمنية والعسكرية سواء تلك المقدمة من المجر او المقدمة بالتعاون مع حلف الناتو.

واستعرض قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والذي ينظم العلاقة بين الجهات الأمنية والعسكرية ومختلف الجهات المعنية بمحاربة الهجرة غير الشرعية.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة اليمنية في المجر حماد دحان والمختصة بالشؤون اليمنية بوزارة الدفاع المجرية بوجلاركا نوج.


اليمن

المجر

التعاون الامنى

مكافحة الارهاب

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