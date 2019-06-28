النيابة تستدعى ملاك المحلات بالعتبة لسؤالهم حول أسباب الحريق

كتب سليم على

استدعت نيابة الموسكى، ملاك المحلات والعاملين والشهود لسماع أقوالهم حول نشوب حريق محلات فى سوق بمنطقة العتبة، لمعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائى بسبب حرارة الجو، وجارِ حصر التلفيات التى التهمت ما يزيد عن 20 محلا وباكية.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، سيطرت على حريق نشب داخل عدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسكى ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجى.