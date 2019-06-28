النيابة تتحفظ على عملات أثرية ضبطت قبل تهريبها من مطار برج العرب

قررت نياية العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 24 عمله أثرية قبل تهريبها من مطار برج العرب إلى خارج البلاد، وحجز الراكب على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بتمكنت وحده مباحث قسم شرطة مباحث مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب موظف ببنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصرى ويحمل جنسسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهه إلى إحدى الدول الأوروبية.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 24 قطعة عملة معدنية مختلفة الأحجام يشتبه فى آثريتها داخل حقيبه يده.

بعرض المضبوطات على لجنه وحدة الآثار بالمطار، أفادت بأن جميعها آثرية ترجع لعصور مختلفة وتخضع لقانون حماية الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.