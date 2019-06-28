النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة عثر عليها مقتولة داخل منزلها بالعمرانية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة فتاة عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمنطقة العمرانية بجنوب الجيزة، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاتها؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وانتقل رجال الأدلة الجنائية، لرفع البصمات، وإجراء معاينة للشقة محل العثور على جثة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن الجثة لفتاة، ملقاة داخل شقة سكنية، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.