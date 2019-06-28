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النائب العام يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المغربى للتعاون القضائى

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:35 م
النائب العام يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المغربى للتعاون القضائى النائب العام يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المغربي
كتب إبراهيم قاسم

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أبرم المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، مذكرة تفاهم مع نظيره المغربي المستشار محمد علي النباوي رئيس النيابة العامة المغربية والوكيل العام للملك، للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها المغربية.
 
و ذكر بيان صادر مساء اليوم الجمعة عن مكتب النائب العام، أن توقيع مذكرة التفاهم جرى بمقر برئاسة النيابة العامة بالعاصمة المغربية الرباط، وتأتي تعزيزا لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين وتطويرا  للعدالة الجنائية من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية المشتركة وعلى وجه الخصوص مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.
 
وأضاف البيان أن توقيع مذكرة التفاهم لعمق العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة والصلات والروابط بين البلدين، مؤكدا ايمان النيابة العامة المصرية أهمية التعاون القضائي الدولي بين أجهزة النيابة العامة لما له أبلغ غلأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة شتى صور الجريمة.
 

النائب العام

المستشار نبيل صادق

النائب العام المعربى

فعاليات النائب العام

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