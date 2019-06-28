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المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: اليوم هو ذروة موجة الحرارة فى أوروبا

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:00 م
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: اليوم هو ذروة موجة الحرارة فى أوروبا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية - أرشيفية
أ ش أ

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قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التى تجتاح أوروبا ستصل إلى ذروتها اليوم الجمعة، حيث تشهد أوروبا تأثيرات كتلة الهواء الساخن القادمة من إفريقيا، والتى أدت إلى تسجل درجات حرارة غير عادية خلال النهار والليل بالنسبة لشهر يونيو.

وذكرت المنظمة - فى تقرير - أن الحرارة اليوم ستكسر أرقامها فى أوروبا، ليس فقط لشهر يونيو، ولكن أيضا لسجلات درجات الحرارة المطلقة للعام بأكمله، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة فى فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا.

وحذرت المنظمة من أن الجفاف قد يصاحب موجة الحر فى بعض المناطق، وخاصة فى أوروبا الشرقية.

 

 


المنظمة العالمية للارصاد الجوية

الصيف فى اوروبا

درجات الحرارة بفرنسا

درجات الحرارة بالمانيا

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