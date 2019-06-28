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"المعمل الجنائى" يفحص أثار حريق معرض شارع العريش والنيابة تطلب تقرير بالخسائر

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:51 م
"المعمل الجنائى" يفحص أثار حريق معرض شارع العريش والنيابة تطلب تقرير بالخسائر جانب من الحريق
كتب أحمد الجعفرى

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فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة لكشف تفاصيل وملابسات الحريق الذى نشب داخل معرض ومدينة ملاهى وسنتر بشارع العريش بحى الهرم، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فضلًا عن تقرير خبراء الآدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق.

واستدعت النيابة عدد من العاملين بالمكان لسماع أقوالهم حول الحريق الذى نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وطلبت تقرير بتقدير حجم الخسائر التى لحقت بالمكان.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل معرض وملاهى فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اشتعل داخل معرض، ومدينة ملاهى وسنتر على مساحة 300 مترا فى شارع العريش المتفرع من شارع الهرم دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

 


حريق معرض

حريق شارع العريش

سيارة الاطفاء

حى الهرم

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