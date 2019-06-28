المعمل الجنائى يحدد مصير أمين شرطة سقط بـ 4 لفافات حشيش فى المرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، بإرسال 4 لفافات من مخدر الحشيش ضبطت بحوزة أمين شرطة للمعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها يؤكد أنها مخدرات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تورط أمين الشرطة فى الاتجار بالمواد المخدرة، وسقط بـ 4 لفافات من الحشيش وصاعق كهربائى.

وتبين من التحريات، أن المتهم، سبق اتهامه وضبطه بتهمة الاتجار فى المخدرات وخضع للمحاكمة فى القضية رقم 4725 المرج لسنة 2016وحصل على حكم بالبراءة وما زال يمارس نشاطة الإجرامى.

وبعد استئذان النيابة العامة داهمت قوة أمنية مسكن المتهم وألقت القبض عليه وبحوزته صاعق كهربائى "الكتريك "،4 لفافات من مخدر الحشيش، ومبلغ ألف جنيه وهاتف محمول.

وبعد اقتياده الى قسم الشرطة واستجوابه اعترف المتهم، أن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المخدرات، والصاعق الكهربائى لحماية نفسه أثناء التعامل مع عملائه، والهاتف المحمول للاتصال والاتفاق مع عملائه.