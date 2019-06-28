المعاينة تكشف ما حدث فى "حريق العريش".. احتراق سيارة وواجهات محال تجارية

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات الأجهزة المختصة لحريق معرض ومدينة ملاهى وسنتر شارع العريش بالهرم، عن أن مساحة المنطقة المقام عليها المعرض وملاهى الأطفال تبلغ مايقرب من الـ300 متر، وأن النيران اشتعلت ـ وفقًا للتحريات الأولية ـ بسبب ماس كهربائى، امتدت النيران لتطول معظم أجزاء المنطقة المقام عليها المعرض، مما أسفر عن احتراق محتوياته.

وكشفت معاينة جهات التحقيق لموقع الحادث، عن اشتعال النيران فى عدد من "البارتشنات" الخاصة بالمعرض والمصنع أغلبها من عواميد حديدية وأخشاب وصاج، فضلًا عن امتداد النيران لتطول عدد من السيارات الخاصة التى صودف تواجدها بمحيط منطقة الحريق، وعدد من واجهات المحال التجارية المتواجدة بجوار المعرض.

وتبين من خلال المعاينة أن النيران اشتعلت لتطول محتويات معرض الملابس بشكل شبه كامل، فضلًا عن احتراق عدد من ألعاب الأطفال المتواجدة داخل مدينة الملاهى، وامتداد سحابة الدخان المتصاعد جراء الحريق، لتغطى عدد من المنازل المحيطة بالمنطقة.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض وملاهى فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.