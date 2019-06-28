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المشمش غنى بالفيتامينات والمعادن والألياف..تعرف على أهم 10 فوائده الصحية

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 ص
المشمش غنى بالفيتامينات والمعادن والألياف..تعرف على أهم 10 فوائده الصحية فوائد المشمش
كتبت أمل علام

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يعتبر المشمش من الفواكه الصيفية، منتشرة فى الأسواق هذه الأيام، لذلك يمكن الاستفادة من وجودها لاحتوائها على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، عادة ما يكون برتقالي، أو أصفر اللون، مع مسحة طفيفة من اللون الأحمر، تمتلئ الثمار الصغيرة بقائمة رائعة من المعادن والفيتامينات، مثل فيتامينوفيتامين C وفيتامين K وفيتامين E والبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز والماغنيسيوم والفوسفور والنياسين.

فوائد المشمش
فوائد المشمش

قالت صحيفة boldsky  الهندية، أن المشمش مصدر جيد للألياف، يمكن تجفيف المشمش، وتناوله، أو استهلاكه نيئًا أيضًا، لديهم العديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد على الهضم ،وخفض الكولسترول إلى المساعدة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض التنفسية، يستخدم المشمش في أنواع مختلفة من الأطعمة مثل المربى، والعصائر.

 

المشمش وفوائده
المشمش وفوائده

القيمة الغذائية للمشمش..

 100 جرام من هذه الفاكهة، تحتوي على 48 سعر حراري و 0.39 جرام من الدهون، و 0.39 حديد، العناصر الغذائية المتبقية في 100 جرام من المشمش هي كما يلي:

 11.12 جم كربوهيدرات، 2 جم من الألياف  86.35 جم ماء، 1.4 جم بروتين، 13 مجم من الكالسيوم، 10 مجم من الماغنيسيوم، 23 مجم فسفور، 259 مجم بوتاسيوم 1 مجم صوديوم.

يمكن تناوله جافا او طازجا
يمكن تناوله جافا او طازجا

الفوائد الصحية للمشمش...

 1. يعالج الإمساك..

 المشمش غني بالألياف، ومفيد لحركات الأمعاء الملساء، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بتناول المشمش نظرًا لخصائصه الملينة، يحفز محتوى الألياف، في المشمش عصارات المعدة والجهاز الهضمي التي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وفي تحطيم الطعام، مما يسهل معالجته.

 2. يحسن صحة القلب..

  يساعد في الحد من الكولسترول، والذى يحافظ على صحة قلبك، يزيد المشمش من الكولسترول الجيد (HDL) ويقلل الكولسترول السيئ (LDL)، أيضا، تحتوي الفاكهة على البوتاسيوم.

3. يعزز صحة العظام..

 الفواكه الصغيرة، تمتلك كميات كبيرة من الكالسيوم، والحديد، والنحاس، والمنجنيز، والفوسفور، التي تعد ضرورية لنمو العظام، إن تناول هذه الثمار يوميًا بطريقة خاضعة للرقابة سيمنع ترقق العظام، ويعزز النمو الصحي للعظام، ويمنع الحالات المرتبطة بالعمر.

 4. يعزز التمثيل الغذائي..

 يساعد المشمش في الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم، لأنها تحتوي على اثنين من المعادن الحيوية مثل البوتاسيوم والصوديوم، تحافظ هذه المعادن على توازن السوائل في الجسم، وتوزع الطاقة على أجزاء مختلفة من الأعضاء والعضلات، وأيضًا تحسن التمثيل الغذائي.

5. يمنع السرطان...

 يحتوي المشمش على الكاروتينات، وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان، هذه المواد المضادة للأكسدة تمنع الضرر من دخول الجسم، وتدمير الخلايا السرطانية.

 6. فقدان الوزن..

 منخفض في السعرات الحرارية، والمشمش مفيد لنظامك الغذائي، وفقدان الوزن، الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في المشمش ستبقي معدتك ممتلئة لفترة أطول من الزمن وتجعلك تشعر بالشبع، مما يساعد في تخفيف الوزن.

7. علاج الحمى..

 يمكن للأفراد الذين يعانون من الحمى تناول عصير المشمش لأنه يحتوي على جميع المعادن، والفيتامينات الأساسية، التي ستساعد في إزالة السموم من مختلف الأعضاء، إن الخصائص المهدئة والمضادة للالتهابات في المشمش، يمكن أن تقلل الالتهاب وتؤدي أيضًا إلى التخفيف من الحمى.

 8. يزيد عدد كرات الدم الحمراء..

 المشمش غني بالحديد الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، حيث يقى من فقر الدم.

 9. يحسن النظر..

 يمكن أن يساعد استهلاك المشمش بانتظام على تحسين نظرك، بسبب وجود فيتامين (أ) في الفاكهة، كما أنه يساعد على منع فقدان الرؤية المرتبطة بالعمر.

10. يرطب الجسم..

يساعد في الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم ويبقي الجسم رطبا.

 

 

المشمش يحتوى على العديد من المعادن
المشمش يحتوى على العديد من المعادن

 


المشمش

فوائد المشمش

الفيتامينات الموجودة بالمشمش

السرطان

العظام

صحة النظر

الامساك

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