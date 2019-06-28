المسمارى:قيادة الجيش أصدرت أوامر بمنع طائرات تركيا بالتحليق فى أجواء ليبيا

كتب أيمن رمضان

قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن هناك تدخل سافر من قبل تركيا فى الشأن الليبى، لدرجة أنها تشن هجمات جوية على مدى الساعة ، مشدداً على أن تركيا تشارك فى المعارك عبر قواتها وأولياتها ، وتابع:"قائد الجيش أصدر الأوامر باستهداف السفن التركية فى المياه الإقليمية الليبية".

وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى له، أن المجال الجوى الليبى مغلق أمام الطائرات التركية والسفن أيضاً وسيتم استهداف أى منها حال دخولها الحدود الليبية، وتابع:" التدخل الخارجى على الأراضى الليبية مكن الجماعات الإرهابية فى بنى غازى وكلف الشعب الليبى الكثير ولن نتراجع عن استهداف أى نقطة تركية على الأراضى الليبية".

ولفت "المسمارى"، إلى أن قوات الجيش مازالت بأماكانها فى محيط طرابلس، والقوات الجوية تشن عمليات قصف مستمرة على مدينة غريان، وتابع:"على مشايخ القبائل إخراج الميليشيات من غريان وإلا تحمل المسؤولية.. طوفان غريان قادم فى أى لحظة قوات الجيش ستقتحم مدينة غريان".

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى، سنواصل تدمير القدرات النارية للميليشيات فى غريان وصولاً لاقتحامها، لافتاً إلى أن الجيش صد محاولة اقتحام للميليشيات فى منطقة السبيعة، كما أن القوات الجوية استهدفت رتلا مسلحا تقدم باتجاه منطقة الأصابعة