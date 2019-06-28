سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 11:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

المسمارى:قيادة الجيش أصدرت أوامر بمنع طائرات تركيا بالتحليق فى أجواء ليبيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:43 م
المسمارى:قيادة الجيش أصدرت أوامر بمنع طائرات تركيا بالتحليق فى أجواء ليبيا اللواء أحمد المسمارى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن هناك تدخل سافر من قبل تركيا فى الشأن الليبى، لدرجة أنها تشن هجمات جوية على مدى الساعة ، مشدداً على أن تركيا تشارك فى المعارك عبر قواتها وأولياتها ، وتابع:"قائد الجيش أصدر الأوامر باستهداف السفن التركية فى المياه الإقليمية الليبية".

وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى له، أن المجال الجوى الليبى مغلق أمام الطائرات التركية والسفن أيضاً وسيتم استهداف أى منها حال دخولها الحدود الليبية، وتابع:" التدخل الخارجى على الأراضى الليبية مكن الجماعات الإرهابية فى بنى غازى وكلف الشعب الليبى الكثير ولن نتراجع عن استهداف أى نقطة تركية على الأراضى الليبية".

ولفت "المسمارى"، إلى أن قوات الجيش مازالت بأماكانها فى محيط طرابلس، والقوات الجوية تشن عمليات قصف مستمرة على مدينة غريان، وتابع:"على مشايخ القبائل إخراج الميليشيات من غريان وإلا تحمل المسؤولية.. طوفان غريان قادم فى أى لحظة قوات الجيش ستقتحم مدينة غريان".

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى، سنواصل تدمير القدرات النارية للميليشيات فى غريان وصولاً لاقتحامها، لافتاً إلى أن الجيش صد محاولة اقتحام للميليشيات فى منطقة السبيعة، كما أن القوات الجوية استهدفت رتلا مسلحا تقدم باتجاه منطقة الأصابعة


ليبيا

الحرب الليبية

احمد المسمارى

اخبار العرب

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

"مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو)

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة