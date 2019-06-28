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المجر تعلن ارتفاع ضحايا انقلاب قارب سياحى بالدانوب إلى 26 قتيلا

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:57 م
المجر تعلن ارتفاع ضحايا انقلاب قارب سياحى بالدانوب إلى 26 قتيلا انتشال العبارة الغارقة
أ ش أ

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أعلنت الشرطة المجرية اليوم الجمعة انتشال جثة سيدة كورية جنوبية في نهر "الدانوب" لترتفع حصيلة ضحايا انقلاب قارب سياحي بالنهر نتيجة تصادم مع سفينة سياحية أخرى إلى 26 قتيلا.

 

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه تم العثور على جثة السيدة على بعد 12 كيلومترا من "جسر مارجيت"، حيث كان موقع الحادثة التي وقعت في 29 من مايو الماضي.

 

وأضافت الشبكة أنه تم انتشال المركب من نهر الدانوب بواسطة رافعة عائمة في 11 يونيو الجاري.

 

وكان قد أكُد مقتل 24 كوريا جنوبيا من أصل 33 كانوا على متن المركب السياحي، فضلا عن مقتل مجريين اثنين من طاقم المركب، فيما تم إنقاذ 7 كوريين جنوبيين، ولا يزال هناك اثنان آخران في تعداد المفقودين.

 

يذكر أن قبطان السفينة الأوكراني كان المشتبه به الوحيد في الكارثة المروعة، إلا أنه أُفرج عنه مقابل كفالة مالية منذ أسبوعين.


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الشرطة المجرية

غرق قارب

الدانوب

نهر الدانوب

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