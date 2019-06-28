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المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بالزيتون لسرقتها يمثل جريمته

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:46 م
المتهم بقتل ربة منزل وزوجها بالزيتون لسرقتها يمثل جريمته جثة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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اصطحب رجال مباحث قسم شرطة الزيتون، المتهم بقتل ربة منزل وزوجته إلى مكان الحادث لتمثيل الجريمة.

 

وكشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب واقعة العثور على رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، عامل جار المجنى عليهما، حيث ارتكب جريمته بطعنهم بالسكين بدافع السرقة وفر هاربا.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية، على الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثورعلى جثتين بهما عدة طعنات، وبعثرة محتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

 


الزيتون

نيابة الزيتون

العثور على ربة منزل وزوجها مقتولين

قسم الزيتون

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