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الكويت تدين بشدة التفجيرين الإرهابيين فى تونس

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:02 ص
الكويت تدين بشدة التفجيرين الإرهابيين فى تونس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ

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استنكرت الكويت، بشدة، التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا بوسط تونس، وأسفرا عن مقتل وسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا هذا العمل الإرهابى الشنيع، الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار فى تونس.

وأكد أمير الكويت تأييد بلاده لكافة ما تتخذ تونس من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددا على موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله، سائلا المولى - تعالى - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس التونسى.

 


الرئيس التونسى

الكويت

تفجيرات تونس

السبسى

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