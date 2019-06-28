القوي العاملة :صرف 45 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 3 عمال بالأردن

أعلنت وزارة القوي العاملة ، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى بشأنها ، وبلغت 1800 دينار أردنى، أى ما يوازى 45 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إنه تم تكليف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة مع المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى ما قام به في سبيل صرف هذه المستحقات حيث أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم ، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العمال "حمادة. ح"، و"بهاء.و" و"حمادة.م.أ" و"حجازي.ح" و" ضد كفلاءهم "خالد أ", و"رحمه.أ" و"محمود.أ" و"ياسر.م" وتم إعطاءهم براءة ذمة وجوازات سفرهم.

كما تم حل مشكلة كل من "رجب.م" ضد الكفيل "هاني.م" وصرف ٨٠٠ دينار ما يعادل ٢٠ ألف جنيه مصري، وصرف 500 دينار ما يعادل 12 ألفا و500 جنيه راتب تقاعد من تاريخ الوفاة ومصاريف الجنازة من تاريخ الوفاة ديسمبر 2018 لورثة "نبيل.أ.ي" ، ونفس المبلغ لورثة "عاطف.ع.ي" من تاريخ الوفاة يونيو 2018.