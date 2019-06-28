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القوات التونسية تعتقل 25 شخصا خلال 493 مداهمة منذ تفجيرى العاصمة

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:47 م
القوات التونسية تعتقل 25 شخصا خلال 493 مداهمة منذ تفجيرى العاصمة عناصر من الشرطة التونسية
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن تنفيذ 493 مداهمة منذ التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة، يوم الخميس، أسفرت عن اعتقال 25 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الداخلية التونسية فى بيان نشرته على موقعها الرسمى إنه "فى إطار مجهوداتها المتواصلة للكشف عن العناصر التكفيرية محل متابعة من قبل العدالة، قامت الوحدات الأمنية بكامل الجمهورية بالتنسيق مع النيابة العمومية، خلال الليلة الفاصلة بين 27 و28 يونيو 2019، بـ 493 مُداهمة لعناصر تكفيرية مصنفة".

وأضافت الوزارة أن العملية الأمنية أسفرت عن إيقاف 25 شخصا محل تفتيش من أجل شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابى أو تمجيد العمليات الإرهابية وممارسة نشاط محظور. وأشارت إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة فى حقهم.

وهز انفجاران انتحاريان العاصمة التونسية، يوم الخميس، الأول نفذه انتحارى فى شارع "شارل ديغول"، فيما وقع الثانى قرب مقر الوحدة المختصة فى مكافحة الإرهاب، واستهدف الانتحارى الأول سيارة للشرطة فى وسط العاصمة، ما أدى إلى مقتل شرطي.

وتزامن ذلك مع تفجير ثان وقع بالقرب من وحدة مختصة فى مكافحة الإرهاب، حيث أفادت وسائل إعلام تونسية بأن الانتحارى كان على متن دراجة هوائية، وبقى ينتظر لدقائق إلى أن فتح الباب الفرعى لمقر الوحدة، ولدى خروج سيارة كان على متنها رجال أمن أقدم الانتحارى بتفجير حزامه الناسف، وأعلنت الداخلية التونسية أن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطى وإصابة 8 أشخاص (5 أمنيين و3 مدنيين).

 


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