القبض على مندوب مبيعات اختلس مليون جنيه من أموال شركة فى طنطا

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط مندوب مبيعات بشركة استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية، ومقرها مدينة طنطا، اختلس مليون و167 ألف جنيه، من قيمة البضائع المسلمة إليه من منتجات الشركة لتوزيعها على العملاء بمحافظة المنوفية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من مدير عام بإحدى شركات الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية "شركة مساهمة مصرية" وأموالها مال عام بقيام مندوب مبيعات بذات الشركة، باختلاس مبلغ مالى قدره مليون ومائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيه، قيمة البضائع المسلمة إليه من منتجات الشركة؛ لتوزيعها على العملاء بمحافظة المنوفية، وعدم توزيع تلك البضائع على عملاء الشركة، وقام بالإستيلاء عليها وبيعها لعملاء آخرين غير معتمدين لدى الشركة، واختلاس قيمة تلك البضائع وعدم رده قيمتها، مما أضر بأموال الشركة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.