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القبض على مقاولين هاربين من دفع 2 مليون جنيه غرامة بناء فى المعصرة

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:26 م
القبض على مقاولين هاربين من دفع 2 مليون جنيه غرامة بناء فى المعصرة حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض على مقاولين هاربين من دفع 2 مليون و600 ألف جنيه غرامات بالمعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث قسم شرطة المعصرة فى ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام غرامات "مبانى"، والمقضى فيهم بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و250 ألف جنيه، كما تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام غرامات "مبانى" والمقضى فيهم بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و350 ألف جنيه، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


امن القاهرة

هاربين من احكام

مباحث المعصرة

النيابة العامة

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