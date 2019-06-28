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القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاحا ناريا فى الغربية

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:00 ص
القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاحا ناريا فى الغربية حشيش - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاحا ناريا خلال حملة أمنية.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط  " ص. م. س .ع  "  وشهرته صلاح سعدون 23 سنة مقيم بمنطقة السلخانة ثان طنطا وبحوزته فرش حشيش ، وعدد ٣٥ قطعة حشيش  جميعهم ، سلاح نارى " طبنجه " ، مبلغ مالى حصيلة البيع ، هاتف محمول .
 
تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهتة اعترف بحيازته  للمضبوطات ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابة للتحقيق  .

 


مباحث الغربية

قسم ثان طنطا

حشيش

مواد مخدرة

سلاح ناري

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