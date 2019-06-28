القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاحا ناريا فى الغربية

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط " ص. م. س .ع " وشهرته صلاح سعدون 23 سنة مقيم بمنطقة السلخانة ثان طنطا وبحوزته فرش حشيش ، وعدد ٣٥ قطعة حشيش جميعهم ، سلاح نارى " طبنجه " ، مبلغ مالى حصيلة البيع ، هاتف محمول .

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهتة اعترف بحيازته للمضبوطات ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابة للتحقيق .