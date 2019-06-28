كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل شقة بالعمرانية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن الجثة لفتاة، ملقاة داخل شقة سكنية، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.