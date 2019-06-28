الطب الشرعى يقرر مصير متهم بالاعتداء على فتاة جنسيا فى الطالبية

كتب أحمد الجعفرى

يعكف رجال مصلحة الطب الشرعى، على إعداد تقرير وافً حول حالة فتاة، اتهمت عاطل باستدراجها إلى منزله، والاعتداء عليها جنسياً، وذلك لتسليمه للنيابة العامة؛ واستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بعرض فتاة، اتهمت عاطل، باحتجازها، والاعتداء عليها جنسيا بالطالبية، على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليها.



تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص باحتجازها، والاعتداء عليها جنسيا.



وذكرت الفتاة، أنها كانت تبحث عن عمل، وتقابلت مع المتهم بالقرب من ميدان الجيزة، فعرض عليها توفير فرصة عمل لها، واستدرجها لمنزله فى الطالبية، واعتدى عليها جنسيا، بعد احتجازها عدة أيام.



وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.