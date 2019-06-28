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الضرائب العقارية بالشرقية تحصل 225 مليون جنيه

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:10 م
الضرائب العقارية بالشرقية تحصل 225 مليون جنيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحة الضرائب العقارية بالشرقية، حصلت مبلغ 225.125.596 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتي 31 مايو 2019 بزيادة تقدر بـ 21.905.244 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
 
وأوضح المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية والمختصة،  بتعظيم إيرادات الدولة بالاضافة إلي النهوض بمستوي أداء مأموريات الضرائب العقارية لتعظيم الموارد الضريبية الي أقصي ما يمكن، مشيراً إلي ضرورة إجراء الاصلاحات اللازمة،علي جميع المستويات لتحقيق التنمية المستدامة للموارد الضريبية والبشرية، من خلال تفعيل العنصر البشري وتحقيق العدالة البشرية وتنمية الموارد المالية للدولة.
 
ومن جانبه قال محمد شرويدة وكيل الوزارة ، رئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية،أنه تم وضع خطة للارتقاء بمستوي أداء العاملين بالمنظومة الادارية، بمصلحة الضرائب العقارية من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للجان التحصيل،والتركيز علي التحصيل من كافة الكيانات والممولين دون إستثناءات، بالإضافة إلى رصد السلبيات في أعمال الربط الضريبي ومواطن القصور الإداري، والعمل علي إيجاد حلول حقيقية لها
 
وأضاف رئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية أنه تم زيادة متحصلات المنطقة خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتي 31 مايو 2019 - حيث بلغت قيمة المتحصلات 225.125.596 مليون جنيه بزيادة للحصيلة في الإيرادات بمبلغ 21.905.244 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق ،كما تم صدور قرارات اضافة لصالح الضريبة بمبلغ 143.963.302 مليون جنيه تم ردها للخزانة العامة للدولة نتيجة لاتخاذ  اجراءات صارمة للاصلاحات الضريبية ومحاربة الفساد وحصر وربط المنشأت التجارية والصناعية الكبرى،وتطبيقاً لمبدأ العدالة الضريبية تم تحصيل مبلغ 347.311.011 مليون جنيه نتيجة لبحث شكاوي المواطنين وتنفيذ طلبات السكن الخاص.
 
كما تم انخفاض في المتأخرات المالية للمنطقة بنسبة 24% خلال عام وتوقيع حجوزات إدارية علي الممولين الممتنعين عن السداد بمبلغ 12.069.479 مليون جنيه.
 
 
 
 

الشرقية

الضرائب العقارية

اخبار الشرقية

تهرب ضريبى

تحصيل مستحقات

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