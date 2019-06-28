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الشرطة اليونانية تحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود مع تركيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:54 م
الشرطة اليونانية تحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود مع تركيا مهاجرين
أ ش أ

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أحبطت الشرطة اليونانية محاولة للهجرة غير الشرعية لـ13 مهاجرا بنغاليا اختبئوا فى سيارة إسعاف، بهدف تهريبهم من الحدود التركية إلى مدينة "سالونيك" اليونانية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن الشرطة أنه تم رصد سيارة الإسعاف على بعد 30 كيلومترا من "سالونيك"، حيث واجه قائد السيارة حافلة الشرطة بتشغيل صفارات "السارينة" الخاصة بها والإضاءة الملفتة، فضلا عن زيادة السرعة بشكل عنيف.


وأشارت الشرطة إلى أنها تمكنت من إيقاف سيارة الإسعاف المزيفة بعد مطاردتها لمسافة 25 كيلومترا، حيث تبين هوية من بداخلها.


يذكر أن سائق الحافلة، يونانى الجنسية، وجهت له اتهامات تتعلق بتهريب المهاجرين وارتكاب انتهاكات مرورية، واعتقل أمس الخميس.


مهاجرين

اليونان

تركيا

سالونيك

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