الشرطة الفرنسية تسحل متظاهرين خلال احتجاجهم ضد مخاطر التغير المناخى..صور

كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

قامت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة باعتقال عشرات المتظاهرين بعد أن قامت بسحلهم وضربهم، خلال احتجاجاهم ضد مخاطر التغير المناخى ،ويأتى ذلك وسط ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بشكل كبير على مستوى دول العالم.

ووافق الاتحاد الأوروبى على خفض كبير فى انبعاثات الكربون بحلول 2030 وتريد المفوضية الأوروبية أن يخفض الاتحاد هذه الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050 للمساعدة فى وقف ارتفاع متوسط درجات الحرارة فى العالم.

ومن أجل خفض الانبعاثات بحلول 2030 تحتاج العديد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والزراعة والطاقة لاستثمارات سنوية إضافية تتراوح بين 180 مليار و290 مليار يورو وربما تحتاج للمزيد من أجل وقف الانبعاثات نهائيا فى 2050.



الشرطة الفرنسية



جانب من التظاهرات



جانب من الضرب والسحل للمتظاهرين فى فرنسا



سحل أحد المتظاهرين فى فرنسا



سحل المتظاهرين فى فرنسا



سحل متظاهرين



شرطى فرنسى يسحل أحد المتظاهرين