السيطرة على حريق نشب بشقة خلف مستشفى خاص بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بشقة خلف مستشفى خاص، دائرة قسم ثانى الزقازيق، دون وقوع أى خسائر بشرية، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق، برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حريق بشقة خلف مستشفى خاص دائرة قسم ثانى الزقازيق.

تمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية من السيطرة على الحريق، الذى التهم محتويات من الشقة، وجارى انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.