السيطرة على حريق بورشة أخشاب فى قرية الرحمانية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بورشة أخشاب بقرية الرحمانية مركز أبو كبير، دون وقوع أى خسائر بشرية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حريق بورشة أخشاب بقرية الرحمانية مركز أبو كبير، ودفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، بـ4 سيارت إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الورشة مقامة على مساحة 200 متر، والتهمت النيران خشب كان معد للتصنيع، وجارى انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.