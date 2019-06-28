السيطرة على حريق التهم 3 منازل بمركز الفتح بأسيوط

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية بصرة بمركز الفتح بنشوب حريق ب3 منازل وبالإنتقال والإسعاف والحماية المدنية تبين نشوب حريق بمنازل كل من " مصطفى . ح . أ " 33 سنة ، و " جمعة . ع . أ " 49 سنة ،و " سلمى . ع . ن "44 سنة وتم السيطرة على الحريق وأسفر الحريق عن حدوث بعض التلفيات فى أثاث ومحتويات المنازل الثلاث وتم تحلرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.