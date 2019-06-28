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السيطرة على حريق التهم 3 منازل بمركز الفتح بأسيوط

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:51 ص
السيطرة على حريق التهم 3 منازل بمركز الفتح بأسيوط السيطرة على حريق - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بـ3 منازل بقرية "بصرة" التابعة لمركز الفتح بأسيوط دون خسائر بشرية.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية بصرة بمركز الفتح بنشوب حريق ب3 منازل وبالإنتقال والإسعاف والحماية المدنية تبين نشوب حريق بمنازل كل من " مصطفى . ح . أ " 33 سنة ، و " جمعة . ع . أ " 49 سنة ،و " سلمى . ع . ن "44 سنة وتم السيطرة على الحريق وأسفر الحريق عن حدوث بعض التلفيات فى أثاث ومحتويات المنازل الثلاث وتم تحلرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 


اسيوط

حريق مركز الفتح

حريق منازل بصرة

حوادث اسيوط

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