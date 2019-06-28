السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة فى بيان لها أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية 30 دقيقة، وفى خط القاهرة / السد العالى، فإن متوسط تأخيرات القطارات القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة ، وأسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة.

وفى خط بنها / بور سعيد، فإن متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة، وخط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة.

واختتمت هيئة السكة الحديد بيانها بالاعتذار للمسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .