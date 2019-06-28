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الزراعة: سيطرنا على أسراب الجراد ومنعها من دخول البلاد خلال الأشهر الماضية

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:43 م
الزراعة: سيطرنا على أسراب الجراد ومنعها من دخول البلاد خلال الأشهر الماضية مكافحة الجراد الصحراوى - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم مواجهة انتشار الجراد الصحراوى فى مناطق شاسعة على طول ساحل البحر الأحمر ومناطق حدودية مع السودان والتى استلزمت جهود كبيرة استمرت لما يقرب من 6 أشهر ماضية.

وأكد الشناوى، فى بيان اليوم، أنه تمت السيطرة على أسراب الجراد ومنعها من الانتشار داخل البلاد أو انتقالها للدول المجاورة وتوفير المبيدات اللازمة الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، خلال التقرير السنوى للقطاع، أن هناك يقظة مستمرة من خلال لجان المسح والاستكشاف المنتشرة بالصحراء الجنوبية الغربية بشرق العوينات وأبو سمبل وتوشكى والوادى الجديد للوقوف على حالة الجراد الأفريقى والصحراوى، قائلاً: "القيام بأعمال المكافحه إذا لزم الأمر سواء كانت أسراب أو تجمعات تزاوج ربيعى أو صيفى وبفضل الله هناك سيطرة كاملة على ذلك ولازالت لجان المسح والاستكشاف منتشرة بجميع المناطق للقيام بأعمال المكافحه إذا لزم الأمر".

 


الجراد الصحراوى

مكافحة الجراد

الخدمات الزراعية

الخدمات والمتابعة

السيطرة على الجراد

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