الزراعة: تغليظ عقوبات التعديات على الأراضى ساهم فى تراجع مخالفات البناء

أكد تقرير الخدمات المتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم التصدى لأعمال التعدى على الأراضى الزراعية الأمر الذى أدى إلى الحد من هذه الحالات خلال العام الماضى، وارتفاع معدلات الإزالة لمعظم التعديات على الأراضى الزراعية، وأن قانون تغليظ العقوبة ساهم فى تراجع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

وأوضح تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، اليوم الجمعة، الذى حصل"اليوم السابع"، على نسخه منه أن حالات التعديات فى الفترة من 1/1/2018 الى 23/6/2019 – 117106 حالة بمساحة 10 س 19 ط 5753 ف تم ازالة عدد 140532 بمساحة 9 س 19 ط 7899 فدان .

وتابع تقرير الأراضى، أن ملاحقة المخالفات أدت إلى ارتفاع عدد حالات الإزالة عن عدد حالات التعدى وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2018 والذى غلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، مضيفًا أن سبب تراجع معدلات الإزالة تنفيذ حمالات مكبرة بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية بإزالة الحالات البسيطة والمتوسطة القديمة.